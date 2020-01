Patrick Bruel blessé et absent des Enfoirés ? Les révélations de Michael Jones (exclu vidéo)

Les Enfoirés édition 2020, c’est parti ! Comme chaque année, la troupe se retrouve sur plusieurs jours pour donner une série de concerts et enregistrer le show qui sera diffusé sur TF1. Cette année, les concerts ont lieu à l’AccorHotels Arena de Paris et se tiennent du mercredi 15 au dimanche 20 janvier. Les enregistrements se feront les 18, 19 et 20 janvier quand le show doit être diffusé en mars sur TF1. Cette année, le thème est "Le Pari(s) des Enfoirés" avec un nouvel hymne officiel baptisé "À côté de toi".

Le chanteur pas sûr d’assurer les shows des Enfoirés ?

Malheureusement, cette édition 2020 ne semble pas commencer sous les meilleurs auspices. Invité ce week-end sur Non Stop People, le musicien Michael Jones révèle que Patrick Bruel s’est blessé. "Je peux dévoiler quelque chose sur le spectacle qui n’est pas très heureux. Pendant les répétitions, Patrick Bruel a eu un accident", indique l’artiste franco-gallois. "Il s’est blessé assez gravement. On croise les doigts, on espère qu’il pourra se remettre suffisamment pour revenir pour l’enregistrement", ajoute le guitariste espérant se montrer rassurant. "The show must go on" comme dit la chanson toutefois. "On tourne tous les jours parce qu’il y a des gens qui ne peuvent pas venir tous les jours. Mais il y a encore des surprises", révèle Michael Jones. À noter que cette année, des petits nouveaux comme Inès Reg, Vitaa ou encore Black M font partie des Enfoirés.

Par Ambre L