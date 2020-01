Patrick Bruel blessé pendant les Enfoirés : le chanteur rassure

L'édition 2020 des Enfoirés a mal débuté pour Patrick Bruel. Invité ce week-end sur Non Stop People, le musicien Michael Jones révèle que le chanteur s’est blessé. "Je peux dévoiler quelque chose sur le spectacle qui n’est pas très heureux. Pendant les répétitions, Patrick Bruel a eu un accident", annonce l’artiste franco-gallois. "Il s’est blessé assez gravement. On croise les doigts, on espère qu’il pourra se remettre suffisamment pour revenir pour l’enregistrement", espère le guitariste. Il peut désormais être rassuré : Patrick Bruel a assuré auprès de LCI.fr qu'il sera bien présent sur la scène des Enfoirés. Et cela dès ce vendredi 17 janvier à l'AccorHotels Arena à Paris jusqu'au lundi 20 janvier.

Patrick Bruel blessé au genou

"Je me suis fait très peur", a confié le chanteur qui a été victime d'une lourde chute. Tombé de deux mètres de haut, depuis l'arrière de la scène, Patrick Bruel s'est gravement blessé au genou, indique LCI. "Il y a deux jours en répétitions, j'étais en train de chanter. Une zone à l'arrière de la scène n'était pas protégée et était plongée dans le noir. Je suis parti en arrière et j'ai chuté de deux mètres sans pouvoir me retenir", a-t-il raconté. À cause de cet accident, le chanteur souffre d'une rupture des ligaments croisés. "Dire que pendant des dizaines d'années j’ai joué au foot et fait du ski et qu'il ne m’est rien arrivé. Et je me bousille le genou en chantant !", a lâché avec ironie celui qui est sportif. Pas assez déstabilisé pour ne pas remonter sur scène, Patrick Bruel prend les choses avec humour : "Enfoiré un jour, enfoiré toujours !".

Une séquence à retrouver dimanche sur Non Stop People à partir de 8h.

L’interview complète de Michael Jones est à retrouver dans "Good Morning Week-end" samedi et dimanche avec Mickael Dorian sur Non Stop People.

Par Marie Merlet