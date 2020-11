Patrick Bruel : ce célèbre chanteur qui lui a donné envie de faire de la musique (Exclu vidéo)

Le 15 octobre dernier, Fabien Lecoeuvre était l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée du lundi au jeudi sur Non Stop People. Il avait profité de son passage pour revenir sur la révélation qu'il avait faite sur la supposée liposuccion de Christophe Dechavanne, mais pas seulement. Il avait aussi livré son analyse sur le succès de Cyril Hanouna à la télévision. "C'est un type extraordinaire (...) Ça marchait déjà à la radio il y a 17 ans et quand il est arrivé à la TV, j'étais certain qu'il allait attraper un public incroyable", disait-il.

Lundi 16 novembre, Fabien Lecoeuvre a fait son retour dans les locaux de Non Stop People à l'occasion de la sortie de son livre baptisé "La véritable histoire des chansons de Patrick Bruel" disponible aux éditions "Hugo et Cie". Dans cet ouvrage, le spécialiste de la chanson française dévoile tout ce qu'il faut savoir sur les plus grands succès du chanteur. Ses fans retrouveront la genèse de chansons incontournable de son répertoire, de "Comment ça va pour vous ? à "Héros" en passant par "Alors regarde" ou encore "J'te l'dis quand même".

Un "déclic" devant l'Olympia

Face à Mickäel Dos Santos dans "Le Débrief de Non Stop", Fabien Lecoeuvre a livré quelques anecdotes sur Patrick Bruel, comme cette fois où il s'est retrouvé sur les genoux de Sylvie Vartan lors d'un concert de Johnny Hallyday. C'était en 1965. "Comme il n'y avait pas de place, elle s'était proposée de le prendre de son côté", a-t-il raconté.

Le spécialiste de la chanson française a poursuivi son récit en révélant quel a été le déclic qui a donné envie à Patrick Bruel de devenir chanteur. "Là où ça bascule, à mon sens, c'est quand il est à Paris. On est en février 1975. Il est sur les Grands Boulevards. Il est parti s'acheter des places de football pour aller voir le PSG. Il adore le football. Il voit Michel Sardou à l'Olympia. Il l'aimait bien ainsi que son répertoire (...) Il a acheté un billet. Et c'est drôle parce que moi-même, j'ai vu ce même concert. Je ne sais pas si c'est le même soir... Il a vu Michel Sardou et là, il a pris une claque, sans s'imaginer un instant que quelques années plus tard, il serait sur cette même scène de l'Olympia, qu'il triompherait aussi à valeur égale", a-t-il dit.

