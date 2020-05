Patrick Bruel : ce remède qui l’a beaucoup aidé face au coronavirus

Le coronavirus en France a déjà fait plus de 26 000 victimes et contaminé des centaines de milliers de citoyens. Parmi eux, de nombreuses personnalités ont contracté le covid-19 comme Alexia Laroche-Joubert, Michel Boujenah, Cécile Bois ou encore Patrick Bruel. Si l’interprète de "Place des grands hommes" va mieux aujourd’hui, il a confié à M6 être "un grand privilégié" par rapport aux personnes déclarant des symptômes conduisant à une hospitalisation. Séparé de sa famille pour ne pas les contaminer, Patrick Bruel racontait : "Après quelques jours de fièvre, de toux et de fatigue, je vais désormais mieux". Lors d’un live Facebook dimanche 10 mai, il confiait avoir été aidé par une tisane…

"Ça m’a beaucoup aidé"

Régulièrement pendant le confinement, Patrick Bruel proposait des lives en direct sur son compte Facebook à ses abonnés. Dimanche 10 mai, veille de déconfinement, marquait le 17ème et dernier live du chanteur. Et à la fin de sa chanson d’ouverture, le célèbre titre "Casser la voix", l’artiste se saisit d’une tasse posée face à lui et fait une confession. Il boit cette tisane depuis quelque temps et elle l’aurait bien aidé lors de la maladie. "Ma tisane de thym est toujours là… Je sais pas si c’est ça qui m’a sauvé pendant ce confinement mais ça m’a beaucoup aidé" déclare Patrick Bruel. Puis il s’adresse à ses fans, "Je vous le conseille vivement". Désormais guéri, le chanteur a confié fin avril dans un autre live la première chose qu’il ferait une fois le confinement levé : "Je vais prendre ma maman dans mes bras".

Par Non Stop People TV