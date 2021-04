Patrick Bruel : ce tout nouveau projet qui risque de surprendre ses fans

Patrick Bruel a de nombreuses cordes à son arc. En plus d'être un chanteur de talent, il s'est également essayé à la comédie, un défi qu'il a relevé haut la main. Passionné par le poker, Patrick Bruel a aussi été sacré meilleur joueur du monde en 1998. Tout ce qu'il touche semble se transformer en or et le père de deux enfants ne semble jamais être à court d'idées. Depuis un an, le chanteur a été contraint d'annuler ses tournées prévues en 2020, une période difficile pour tous les artistes qui ne peuvent plus aller à la rencontre de leurs fans. Néanmoins, pendant ces douze derniers mois, où la crise sanitaire a rythmé la vie de tous les Français, Patrick Bruel n'a pas chômé et a développé un tout nouveau projet qu'il vient d'annoncer à ses fans, relayé par le journal La Provence, ce mercredi 14 avril.

"L’Olivier de Léos"

Patrick Bruel s'est lancé dans les produits de beauté. Un projet inattendu qui intrigue. Positionné sur le marché haut-de-gamme, le père de deux enfants a choisi un nom symbolique pour cette nouvelle marque : "L’Olivier de Léos". Léos est inspiré des prénoms de ses deux fils et est donc la contraction de Léon et Oscar, nés respectivement en 2003 et 2005, de son union avec Amanda Sthers. Pour développer au mieux ce nouveau défi, Patrick Bruel s'est investi corps et âme. "Il a suivi tout le processus, il s’est vraiment impliqué dans le cahier des charges. Il est venu à Forcalquier lors de la fabrication", a expliqué Mounir Tabizza, le directeur des Laboratoires BEA qui élaborent ces produits de beauté. Toujours d'après la Provence, cette nouvelle marque de cosmétiques bio est composée de six produits, allant du "savon liquide et lotion pour les mains, au gommage et baume pour le corps, à l'huile sèche bains et corps, ainsi que du beurre multi-usages". Le tout conçu dans un "esprit de durabilité".

Par Solène Sab