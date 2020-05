Patrick Bruel : cette confidence touchante sur Jean-Jacques Goldman

Depuis le début du confinement, certains artistes organisent régulièrement des lives pour rester sur le devant de la scène et au plus près de leurs fans. Un comportement qui a fortement agacé Mathilde Seigner qui a pointé du doigt ceux qui "avaient peur qu’on les oublie".

Patrick Bruel fait d’ailleurs partie de ceux qui, durant cette période d’enfermement, sont restés très actifs sur les réseaux sociaux. Après avoir vaincu le coronavirus, le chanteur de 60 ans n’a en effet pas manqué de divertir ses abonnés Instagram en organisant des « lives » plusieurs fois par semaine. Ce dimanche 10 mai 2020, à la veille du déconfinement, Patrick Bruel était à nouveau face à la caméra de son smartphone pour interpréter quelques-uns de ses tubes en direct.

"Il nous manque beaucoup"

L’artiste a ensuite accepté de répondre aux questions posées par les internautes en ligne durant son concert virtuel. Bon nombre d’entre eux ont ainsi demandé des nouvelles de Jean-Jacques Goldmann qui réside désormais en Angleterre : "Vous me demandez beaucoup de nouvelles de Jean-Jacques… J’en n’ai pas spécialement plus que vous. Il a pris une décision et il s’y tient. Mais évidemment, il nous manque, il nous manque beaucoup. Il nous manque aux Restos du cœur, il me manque… Mon voisin de vestiaire" a déclaré Patrick Bruel très ému.

Pendant les spectacles des Restos du cœur, Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel étaient en effet assis l’un à côté de l’autre durant les préparatifs, avant de monter enflammer la scène. Il y a quelques semaines, Michèle Laroque a d’ailleurs fait part de ses inquiétudes quant à la prochaine édition du concert des Enfoirés. L’actrice craint en effet que le show ne puisse pas se dérouler cette année…

Par E.S.