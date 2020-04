Patrick Bruel confiné, il dévoile son plus grand regret

Patrick Bruel sort petit à petit de la maladie. Touché par le coronavirus, le chanteur en sort doucement. Les plus grands symptômes sont partis, mais la fatigue reste présente. Le 10 avril, il témoignait au micro du JT de M6. "Si tant est qu'on puisse le vivre bien. J'en suis à 27 jours, je pense que cette saloperie est derrière moi. Il y a quelques éléments de fatigue, mais je pense que je suis un grand privilégié par rapport à des gens dont la souffrance est à décrire et qui n'est pas forcément la mienne. Je suis là confiné, je suis seul à la maison à Paris. Je m'occupe."

Et depuis le début du confinement, le chanteur essaie de s'occuper tant bien que mal.

un confinement qui fait réfléchir

C'est pourquoi, très souvent, il donne rendez-vous à ses fans pour un live Instagram. Mini-concerts ou questions - réponses, les abonnés répondent toujours présent pour passer un moment avec le chanteur. Ce jeudi 23 avril, Patrick Bruel lançait donc un nouveau direct. Dans ce dernier, il en a profité pour confier l'un de ses plus grands regrets, qui est au sujet de sa maman. "Pendant cette période, beaucoup d'entre vous, comme moi d'ailleurs, ont eu peur de ne pas revoir certaines personnes et là vous vous êtes dis : 'Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dit. Peut-être que je ne pourrais pas les dire finalement parce que j'ai été pris de cours'".

Avant d'ajouter : "La première chose que je vais faire quand je vais sortir du confinement est que je vais prendre maman dans mes bras. Ma maman est toute seule confinée. Nous lui imposons ça car c'est le moyen de la protéger le plus".

Par J.F.