Patrick Bruel contraint d’annuler sa tournée, il s’explique

Face à la reprise des cas du coronavirus en France, de nombreuses stars ont été contraintes d’annuler et de reporter leur tournée. Et après Gad Elmaleh, Patrick Bruel a annoncé la semaine dernière sur Instagram sa décision de ne pas reprendre sa tournée : "L'objet de ce message, c'est de vous parler de la tournée qui devrait reprendre en septembre, octobre, mais ça ne va pas être possible. Les conditions ne sont pas requises. C'est la mort dans l'âme que je vous annonce que l'on va devoir reporter". Et ce dimanche 6 septembre, Patrick Bruel a de nouveau pris la parole lors d’un live sur Instagram pour en dire davantage sur cette décision difficile auprès de ses nombreux abonnés.

"C’était compliqué"

Patrick Bruel a donc expliqué que les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus ne permettent pas d’organiser sa tournée comme c’était prévu : "Ce n’est pas interdit de faire des concerts dans les normes de sécurité sanitaire. Le problème c’est que le pays est passé en zone rouge sur énormément de départements. À partir de ce moment-là, la tournée est impossible. On part avec 70 personnes sur la route. En zone rouge, le préfet a le droit de déclarer que le concert est annulé du jour au lendemain. C’était compliqué d’organiser pour limiter à 5000 places. On aurait pu résoudre ce problème… J’ai attendu longtemps pour vous le dire mais je sais qu’il y a des gens qui sont déçus. Moi aussi. Il y a des gens qui seraient venus quand même. Merci d’avoir accepté le report. On se verra à partir du mois de mai l’année prochaine".

Par Alexia Felix