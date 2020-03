Patrick Bruel en concert depuis son salon pendant le confinement

A cause de l'épidémie de coronavirus, le monde entier est à l'arrêt. En France, en Espagne, Italie et dans bien d'autres pays encore, les habitants sont confinés chez eux. Le mot d'ordre pour éviter la propagation du virus est de rester chez soi. Certains artistes mettent ce temps à profit. Madonna n'a jamais été aussi créatrice et parle beauucoup du virus, tandis que Patrick Bruel a trouvé un moyen de passer le temps.

"Je pense que les gens ont compris"

Tous les jours sur sa page Facebook, il propose des concerts en direct depuis son salon. Habillé en jean noir et veste de survêtement il entonne des chansons à la guitare sèche. Soit des titres connus qu'il réinterprète comme par exemple "La Java Bleue", soit des chansons improvisées. Au détour d'un titre, il ne se prive pas pour dire à ses fans de rester chez eux. "Cette prise de conscience qui s'opère dans tout le pays. Je pense que ça y'est, les gens ont compris", commente-t-il dans son dernier direct publié dimanche 22 mars. "Peut-être qu'on est allé trop loin", continue le chanteur faisant référence à la mondialisation et à la pollution qui a fortement décliné depuis le début du confinement. Patrick Bruel parle aussi de ses souvenirs de tournée, s'enflamme comme s'il était devant une salle en délire. Et le public est au rendez-vous ! Le live de dimanche dépasse déjà les 960 000 vues. Les fans sont aux anges. "Très sympa cet échange, moment intimiste alors que nous sommes si nombreux, seuls mais ensemble... Un joli moment... Merci à toi", écrit Larissa. Prochain rendez-vous, ce lundi 23 mars à 18h45.

Par Mélanie C.