Patrick Bruel en terrasse avec Jean-Paul Belmondo : les internautes divisés

Suite à une récente décision du gouvernement français, certains bars et restaurants ont pu partiellement rouvrir leurs portes ce mardi 2 juin 2020. Beaucoup de citoyens de l'Hexagone se sont alors précipités en terrasse pour boire un verre entre amis ou en famille, profitant par la même occasion du beau soleil, de sortie depuis quelques jours.



Patrick Bruel faisait lui aussi partie de ceux qui étaient pressés de pouvoir "reprendre une vie normale" puisqu'il s'est également empressé d'aller s'installer à la terrasse d'un café. Ce mercredi 3 juin 2020, le chanteur de 61 ans a en effet publié un cliché sur lequel il apparaît tout sourire aux côtés de son ami de longue date, Jean-Paul Belmondo. Sur la jolie photo, l'acteur de 87 ans semble lui aussi très heureux de pouvoir profiter d'une sortie entre amis sous le soleil puisqu'il affiche une mine souriante et radieuse.



Si les deux amis ont visiblement été très heureux de se retrouver, ils ont manifestement oublié d'appliquer les mesures sanitaires liées au déconfinement à savoir port du masque et distanciation sociale. Une grosse erreur que les internautes n'ont pas hésité à relever en commentaires sous la photo.

Patrick Bruel réprimandé par ses abonnés sur Instagram

Si certains internautes ont fait part de leur joie d'avoir des nouvelles de Jean-Paul Belmondo, nombreux sont ceux qui ont tenu à faire la morale à Patrick Bruel. La plupart des internautes ont d'ailleurs soulevé le fait qu'au regard de son âge et de son état de santé fragile, Jean-Paul Belmondo fait partie des personnes les plus vulnérables face au coronavirus : "Quelle joie de vivre! Mais attention la distanciation est un peu limite !", "Attention aux gestes barrières, même avec les amis" , "Ils sont où vos masques ?" , "Prenez soin de vous quand même, le virus n’est pas encore parti…" peut-on lire sous la photo.



Pour rappel, en avril dernier, Patrick Bruel avait avoué avoir contracté le coronavirus et avoir réussi à guérir seul...





Par E.S.