Patrick Bruel "fracassé" par la mort de son meilleur ami : ses tristes confidences

Ce mercredi 2 juin 2021, Claire Chazal était à nouveau aux commandes de son émission "Passage des arts" sur France 5. La journaliste recevait cette fois Patrick Bruel qui s’est montré plutôt nostalgique et peiné. Le chanteur qui a récemment enchaîné les coups durs, a en effet expliqué être encore attristé par le décès de son ami, Guy Carcassonne, survenu en 2013 alors qu’il se trouvait en voyage à Saint-Pétersbourg (Russie).

Professeur de droit constitutionnel à l’université Paris X, à Nanterre, Guy Carcassonne était également juriste et avait rencontré Patrick Bruel lors d’un déjeuner avec le premier Ministre de François Mitterrand à l’époque, Michel Rocard, en 1989. Très ami avec le professeur depuis cette date, Patrick Bruel lui a d’ailleurs dédié une chanson baptisée "Mon repère" sur l’album "Ce soir on sort" sorti en 2018. Huit ans après le décès du juriste, le chanteur semble toujours très affecté et même "fracassé" par sa disparition et s’est confié sur le sujet durant son passage sur France 5 ce mercredi 2 juin.

"C’était mon meilleur ami"

Une téléspectatrice a en effet demandé au chanteur quelle est sa "plus belle rencontre". Ce à quoi il a répondu sans même hésiter : "Hormis mes enfants évidement, c’est sans conteste Guy Carcassonne, qui a été pour moi le socle, le frère, le confident." a-t-il avancé. "C’était mon meilleur ami, mon grand ami" a continué Patrick Bruel en se souvenant de "vingt-sept ans d’amitié sans faille". L'ex d'Amanda Sthers a ensuite expliqué que la mort de Guy Carcassonne a été son "premier très, très grand chagrin". "C’est quelqu’un qui nous manque énormément aujourd’hui, qui manque énormément dans le paysage et dans le discours national" a-t-il conclu très ému.

Par E.S.