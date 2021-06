Patrick Bruel positif à la Covid-19 : pourquoi il a voulu le cacher

En avril 2020, alors que les Français vivent leur premier confinement en raison de la pandémie mondiale, Patrick Bruel tombe malade. Atteint de la Covid-19, le chanteur était l'une des premières célébrités à le révéler. "J'ai senti des symptômes du coronavirus un peu forts, dès le départ. Les choses ont un peu évolué, à un moment donné. J'ai tout fait pour me soigner, pour me protéger, pour avancer sans paniquer. Avec l’aide des médecins, au téléphone, j’ai pu régler la chose", expliquait-il sur les ondes de "France info" l'an dernier. Isolé chez lui, Patrick Bruel s'occupait en donnant des mini-concerts via les réseaux sociaux.

"Je ne voulais pas inquiéter"

C'est à cette période que l'interprète de "Place des grands hommes" a d'ailleurs écrit une chanson en hommage au personnel soignant. Baptisé "Héros", le morceau a rencontré un franc succès. Cette chanson "a touché beaucoup de monde pendant mes tournées. Et là, elle prend un sens évidemment gigantesque", se félicitait Patrick Bruel. Alors qu'il avait contracté la Covid-19, Patrick Bruel n'a pas tout de suite tenu à le faire savoir à ses proches et son public. Invité d'Europe 1 ce mardi 1er juin 2021, l'ex d'Amanda Sthers a expliqué pourquoi. "Je ne voulais pas inquiéter ma mère et mes enfants. Le moment où j’ai eu peur, j’ai géré le truc", dit-il. Patrick Bruel a donc attendu quelques jours avant d'annoncer la nouvelle à son entourage. Et ce, afin de "rassurer sur le gros risque". Fort heureusement, Patrick Bruel s'est rapidement remis sur pied.

Par Matilde A.