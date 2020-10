Patrick Bruel : sa drôle de réaction au buzz de sa photo au poker

Une photographie de Patrick Bruel en train de s’adonner à sa première passion, le poker, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, les internautes se sont amusés à la détourner. La photo est alors devenue un mème ! Tout a commencé dimanche 11 octobre lorsque cette fameuse photographie de Patrick Bruel a refait surface sur la Toile. On peut y voir le chanteur avec des cartes à la main, écouteurs dans les oreilles et des lunettes de soleil pour dissimuler son regard. Sur ce cliché, Patrick Bruel semble imperturbable. Depuis trois jours, ils ont été des milliers d’internautes à s’amuser de cette photo. "Quand le prof rend les copies et que ton pote qui a pompé sur toi a une meilleur note", commente l’un d’entre eux. "Ne pas rendre son contrôle pour accuser la prof d’avoir perdu la copie", poste un autre.

Patrick Bruel s’amuse du buzz

Ce n’est que lundi 12 octobre au soir que Patrick Bruel a réagi au buzz. Sa réponse en a amusé plus d’un. "Moi quand je suis le dernier à m’apercevoir que je suis un mème…", a-t-il écrit en légende de la photographie détournée des milliers de fois. Pourquoi ce cliché en particulier est-il devenu un mème ? Cela reste un mystère. D’autant plus que les clichés de Patrick Bruel en train de jouer au poker ne se font pas rares. Pour cause, l’interprète de "Casser la Voix" est joueur professionnel. Il a d’ailleurs remporté un bracelet en 1998 au World Series Of Poker, un tournoi international qui a lieu à Las Vegas une fois par an. Grâce à ce bracelet, Patrick Bruel est devenu champion du monde de poker. En 2018, le total de ses gains est estimé à 1,5 million de dollars.

Moi quand je suis le dernier à m’apercevoir que je suis un mème... pic.twitter.com/pL6lA6eRfv — Patrick Bruel (@PatrickBruel) October 12, 2020

Par Matilde A.