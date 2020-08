Patrick Bruel "saoulé", il pousse un coup de gueule sur Instagram

Comme de nombreux autres artistes, la carrière de Patrick Bruel a été impactée par le coronavirus. En plus d'avoir contracté la Covid-19, il a dû annuler des dates de concerts et espère rapidement remonter sur scène. Le contact avec le public lui manque. Depuis le confinement, le chanteur a décidé de réaliser quelques vidéos de courte durée sur Instagram pour donner de ses nouvelles à ses abonnés et leur apporter du réconfort en musique. Ce jeudi 13 août, il a partagé un message pour faire une petite mise à jour sur la reprise de ses concerts mais il a également tenu à pousser un coup de gueule. Victime de faux comptes le concernant, Patrick Bruel a fait part de son agacement et a voulu mettre en garde tous ses abonnés.

"Faites attention à vous là-dessus"

Patrick Bruel a commencé sa vidéo avec une bonne nouvelle pour tous ses fans : "À l'heure où je vous parle, les concerts sont autorisés pour des capacités allant jusqu'à 5000 personnes donc globalement, ça devrait passer pour nous". S'il est impatient de remonter sur scène à la rencontre de son public, il a précisé que la situation pouvait évoluer du jour au lendemain. Par ailleurs, il a poursuivi son message avec une mise en garde : "Petite parenthèse, essayez de ne pas céder à tous ces faux comptes qui se multiplient et qui commencent vraiment à me saouler. On vous raconte n'importe quoi. Juste vous dire qu'il n'y a qu'un seul compte Facebook, un seul compte Instagram et un seul compte Twitter officiels en ce qui me concerne, c'est quand il y a la petite pastille bleue. Tous les autres, ce sont des gens que je ne connais pas, qui n'ont pas grand chose d'autre à faire. Faites attention à vous là-dessus".

Par Solène Sab