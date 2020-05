Patrick Bruel : ses fans très généreux pendant le confinement

Alors que les Français ont dû se résoudre à rester chez eux pendant près de deux mois, ils ont pu compter sur certaines personnalités pour les divertir. Le temps peut paraître long pendant le confinement. Mais certains artistes se sont mobilisés via les réseaux sociaux pour proposer du contenu. C’est le cas du chanteur Patrick Bruel par exemple qui a réalisé de nombreux lives sur Facebook avec ses abonnés. Contaminé par le coronavirus, il n’a pas oublié ses fans pour autant. A chaque live, l’interprète de "Casser la voix" leur proposait de faire un don pour une association. Au total, Patrick Bruel a cumulé plus de 18 millions de vues ! Un chiffre "incroyable" pour l’artiste invité de RTL ce jeudi 14 mai. Et il révèle le montant total de la cagnotte réalisée.

"Joindre l’utile à l’agréable"

C’est donc plus de 99 000 euros qui ont été récoltés par celui qui a raconté une anecdote touchante sur Jean-Jacques Goldman. Une somme impressionnante que Patrick Bruel a pu réunir. "J’avais envie de joindre l’utile à l’agréable dans cette opération" confie le chanteur. La Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, l’APHP pour la recherche, la Ligue contre le cancer, l’association de Grégory Lemarchal ou encore l’association Laurette Fugain et la Protection civile recevront un don grâce à Patrick Bruel. Très généreux, le chanteur semble gêné lorsque Yves Calvi fait part de son initiative de doubler la somme. "Dès le début des lives j’avais dit que je doublerai à titre personnel la somme qui va être récoltée". Ce sont donc 200 000 euros qui vont être distribués aux différentes associations.

Les lives de @PatrickBruel ont permis de récolter plus de 99.000€ de dons pendant le #confinement : "J'avais envie de joindre l'utile à l'agréable (...) Dès le début des lives, j'ai dit que je doublerais à titre personnel la somme récoltée", confie le chanteur dans #RTLMatin pic.twitter.com/8vtfxCM9MO — RTL France (@RTLFrance) May 14, 2020

Par Valentine V.