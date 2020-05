Patrick Bruel : Son ex Amanda Sthers se confie sur leur relation

Amanda Sthers vient de terminer son onzième roman qui sortira le 3 juin prochain. L'écrivaine a accordé une interview à Paris Match ce mercredi 20 mai pour parler de son livre, mais également de ses propres histoires d'amour. Elle, qui vit à Los Angeles depuis plusieurs années pour être proche de ses enfants, vient de passer un an à Paris. "Je ne suis revenue à Paris que pour une seule année, afin que mes fils voient davantage leur papa. Mon aîné va entrer à l'université, c'était bien qu'il profite de lui auparavant". Une année pour le moins particulière puisque l'ex-compagne de Patrick Bruel aurait trouvé l'amour.

"Il faut savoir se dire au revoir"

"Je suis dans le début d'une histoire, mais qui n'est pas vouée à durer puisque je repars vivre à Los Angeles. Et avec le confinement, on est plus proche du fantasmagorique que de la réalité. Il faut savoir se dire au revoir quand la relation est encore belle" confie-t-elle avec beaucoup de recul. La scénariste revient ensuite sur son histoire avec Patrick Bruel, qui prend encore aujourd'hui, une grande place dans sa vie, malgré elle. "Cela fait douze ans que nous sommes divorcés, je suis dans une autre vie. Alors cela me paraît toujours étrange qu'on me ramène à lui. En même temps, c'est le père de mes enfants, alors j'essaie de le prendre avec le sourire. Mais il y a un côté patriarcal, étouffant dans ce rapport-là".

Amanda Sthers, qui a taclé Laeticia Hallyday explique ensuite pourquoi elle a eu ce besoin de mettre l'amour de côté quelques années : "Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu ce besoin de me réfugier dans une bulle. Je préférais ne rien tenter, pour ne pas avoir de peine. En parlant avec des amies, j'ai compris que je n'étais pas la seule. Lors d'un tournage, une très belle femme m'a avoué ne pas avoir fait l'amour depuis dix ans. C'est donc une pathologie assez fréquente ".

Par J.F.