Patrick Bruel : son généreux geste pour les soignants

Patrick Bruel est un chanteur engagé. Dès le départ de la crise sanitaire de la Covid-19, le chanteur a tendu la main aux soignants dépassés par la crise inédite qu'ils étaient en train de vivre. Et il sait de quoi il parle. En avril 2020, l'interprète de "Casser la voix" a lui-même été touché par le virus et il a mis quelques semaines voire quelques mois à s'en remettre totalement. Pour aider les soignants qui n'avaient pas toujours les moyens de faire face à l'ampleur de la crise, il a décidé de lancer une grande cagnotte solidaire afin de récolter des fonds pour eux. Grâce à cette opération et à l'appel aux dons, Patrick Bruel avait réuni la belle somme de 99 000 euros ! Invité au micro de RTL le 14 mai dernier, il s'était confié sur cette initiative.

"encourageons celles et ceux qui prennent chaque jour soin de nous…"

"J’avais envie de joindre l’utile à l’agréable dans cette opération. C’était un moment merveilleux. C’est parti d’un soir où je me suis dit : 'tiens, si je faisais quelque chose à mon humble niveau pour essayer de passer un moment'. Et ça a eu beaucoup de retentissement. Les gens ont senti une forme de proximité et une envie de partager" expliquait-il à l'époque à Yves Calvi. Mais un an après, la crise sanitaire est encore bien présente. C'est pourquoi Patrick Bruel a décidé de prendre une nouvelle fois sa guitare et son compte Instagram pour faire appel à la générosité de ses fans qui étaient parfois 18 millions à suivre ses lives !

Ce mercredi 21 avril, Patrick Bruel a posté une nouvelle vidéo sur son compte Instagram : "Un an qu'ils sont là à travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes et à avoir besoin de nous, de notre soutien, notre énergie, notre vigilance. Il y a un an, on les applaudissait aux fenêtres, j'ai envie de les applaudir encore, de leur dire merci, de leur dire qu'on les soutient, qu'on pense à eux. Merci, on compte sur vous !" Il a ensuite invité ses fans à écrire un petit mot de soutien aux soignants sur le site de La Fondation et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, avant de conclure : "Restons soudés, vigilants et encourageons celles et ceux qui prennent chaque jour soin de nous…".

Par J.F.