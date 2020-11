Patrick Bruel traumatisé par sa chute dans les Enfoirés, il revient sur sa blessure

L’année 2020 a été assez compliquée pour Patrick Bruel. En plus d’avoir contracté le coronavirus, le chanteur a été contraint en septembre dernier d’annuler sa tournée face à la pandémie en France. Mais c’est en janvier dernier que Patrick Bruel a vécu une véritable frayeur alors qu’il était sur scène pour répéter le prochain spectacle des Enfoirés. Membre habitué de la troupe, le chanteur a fait une chute qui a eu de lourdes conséquences puisque Patrick Bruel a dû être opéré pour une rupture des ligaments. Invité dans l’émission "On refait pas la télé" sur RTL, Patrick Bruel est revenu sur sa blessure : "Pendant neuf mois ça a été très difficile avec beaucoup de rééducation. C'était une chute très lourde et qui aurait pu être catastrophique parce qu'il n'y avait pas de marquage au sol".

"J’entends encore le hurlement de Liane Foly"

Patrick Bruel est ensuite revenu plus en détail sur sa blessure : "On est en pleine répétition, c'est le premier jour. On est très nombreux sur la scène, peut-être une trentaine. Et je dois rejoindre le numéro, j'attends dans mon coin. Je parlais, j'étais avec le téléphone. A un moment je recule, sans savoir pourquoi et je tombe en arrière d'1,60m. J'entends encore le hurlement de Liane Foly et celui de Jenifer. Je vois ensuite la présence bienveillante de Patrick Fiori et d'Ary Abitan autour de moi. Je suis un peu sonné et je comprends que c'est le genou, mais que le reste a l'air d'aller. Heureusement que le genou a touché une paroi. Cela s'est joué à peu, à peu d'être dans une situation catastrophique". Et à la question de savoir s’il va mieux, Patrick Bruel a voulu se montrer honnête : "J'aimerais vous dire 'oui’. C'est long mais ça ne m'empêchera pas de remonter sur scène et de retourner aux Enfoirés en janvier prochain".

Par Alexia Felix