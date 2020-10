Patrick Bruel : voici pourquoi le chanteur a encore quitté la France

L'année 2020 a été plus éprouvante que jamais pour Patrick Bruel. En mars dernier, le chanteur de 61 ans a contracté le coronavirus. "J’ai senti des symptômes du coronavirus un peu forts, dès le départ. Les choses ont un peu évolué à un moment donné" avait confié l'artiste sur Europe 1 avant de révéler qu'il a réussi à se soigner "lui-même".

Et si le Covid-19 a eu un impact sur sa santé physique, il a aussi eu des conséquences très négatives sur sa vie professionnelle. Comme de nombreux artistes, Patrick Bruel a été forcé d'annuler une série de concerts à travers la France. "Ce n’est pas interdit de faire des concerts dans les normes de sécurité sanitaire. Le problème c’est que le pays est passé en zone rouge sur énormément de départements. A partir de ce moment-là, la tournée est impossible. On part avec 70 personnes sur la route. En zone rouge, le préfet a le droit de déclarer que le concert est annulé du jour au lendemain. C’était compliqué d’organiser pour limiter à 5000 places" expliquait-il à ses fans sur les réseaux sociaux.

Patrick Bruel quitte à nouveau la France

Pour optimiser son temps libre et se refaire une santé, l'ex-mari d'Amanda Sthers a une nouvelle fois décidé de mettre les voiles. Pour la seconde fois en quelques mois, Patrick Bruel a mis le cap sur l'Espagne et a intégré le centre de remise en forme où il a ses petites habitudes . "Welcome back" a-t-il joyeusement écrit en légende d'une photo où il dévoile son arrivée dans le centre. En juillet dernier, l'interprète du tube "Casser la voix" avait déjà séjourné dans l'établissement pour se remettre sur pied après une rupture des ligaments du genou.



Par E.S.