Patrick Dupond mort : la date et le lieu de ses obsèques dévoilés

Il avait dansé avec les plus grands et dirigé le ballet de l’Opéra national de Paris. Patrick Dupond s’est éteint le 5 mars dernier des suites d’une maladie foudroyante dont il souffrait depuis plusieurs mois. Il était âgé de seulement 61 ans. La nouvelle avait été confirmée par sa compagne Leïla Da Rocha. Les détails de ses obsèques viennent d’être dévoilés par l’AFP. Elles se tiendront le jeudi 11 mars à l’église Saint-Roch à Paris. La cérémonie religieuse aura lieu à 14 heures 30. De nombreuses personnalités du monde de la danse et de la musique sont attendues, entre autres Alexander Neef, directeur de l’Opéra de Paris, les anciens danseurs étoiles Cyril Atanassoff, Marie Agnès Gillot, et Marie-Claude Pietragalla. Elisabeth Platel, la directrice de l’École de danse, sera également présente.

Plusieurs hommages sont prévus

Le violoncelliste Gautier Capuçon et le duo Camille et Julie Berthollet assisteront aussi à la cérémonie, et lui rendront hommage dans la "paroisse des artistes". La directrice de la danse de l'Opéra Aurélie Dupont et la comédienne Anne Roumanoff s’exprimeront en souvenir de l’ancien juré de "Danse avec les stars". Selon l’AFP, certains de ses anciens compères de l’émission phare de TF1 assisteront également aux obsèques. Patrick Dupond a révolutionné le monde de la danse classique. Danseur de génie, il était devenu danseur étoile de l'Opéra national de Paris en 1980. Il a rencontré un immense succès et a travaillé avec les plus grands. Entre 1990 et 1995, il a été directeur de la danse du ballet de l'Opéra national de Paris. Le monde de la danse, en deuil, sera présent pour l’accompagner vers les étoiles.

Par Sarah Chelly