Patrick Dupond mort : sa compagne Leïla Da Rocha révèle les causes de son décès

Patrick Dupond est décédé le 5 mars dernier des suites d’une longue maladie. Ses funérailles avaient réuni de nombreuses célébrités et plusieurs hommages lui avaient été rendus. Sa compagne depuis 2004, Leïla Da Rocha, s’est exprimée dans le magazine "Femme actuelle" sur leur relation : "Nous sommes séparés par la mort mais on est liés par un lien infini. Je ferai tout pour qu'on ne l'oublie jamais". Ancienne basketteuse reconvertie dans la danse orientale, Leïla Da Rocha a confié : "C'est mon âme sœur. Entre nous, c’était un amour divin, un amour sacré indéfinissable. Je commençais une phrase, il la terminait… On respirait ensemble".

Un long combat

La compagne de l’ancien danseur étoile révèle qu’il s'est éteint "d'un cancer du poumon. Le cancer s'était généralisé, malheureusement nous l'avons constaté très tard". Avant d’ajouter : "Il m’avait demandé de n’en parler à personne, on avait envie de vivre et traverser cela ensemble avec pudeur. Ça nous appartenait. Personne ne savait vraiment ce qu'il se passait hormis le monde médical et quelques amis très proches". Elle confie que même s'"il était persuadé qu'il allait renaître de ses cendres", "il était dans une sorte d’acceptation au fil du temps". Elle déplore toutefois que le gouvernement ne lui ait pas accordé plus de reconnaissance : "J'aurais aimé que le gouvernement soit plus présent, je n'ai eu aucune manifestation de leur part". Elle termine toutefois par un message d’espoir pour tous les malades : "On peut s'en sortir. Ce ne fut pas le cas de Patrick, mais il faut y croire. C'est important de garder espoir chaque jour qui passe".

Par Sarah Chelly