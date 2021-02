Patrick Fiori "blessé" par la fermeture des lieux culturels

Depuis plusieurs mois, les artistes sont éloignés de leur public. Avec la fermeture des lieux culturels à cause de la crise sanitaire, les salles de spectacle et de concert restent silencieuses. Privés de la scène, de nombreux artistes ont dû reporter ou annuler leur tournée, et espèrent pouvoir retrouver les spectateurs le plus rapidement possible. Lors de la 36ème cérémonie des Victoires de la musique, Jean-Louis Aubert et Benjamin Biolay ont notamment partagé leur colère face à la gestion du gouvernement. Également exaspéré par la situation, Patrick Fiori a évoqué sa blessure dans l'émission Le Journal Inattendu ce samedi 13 février sur RTL.

"J'y crois très très fort"

"Je pense que je n’ai jamais été blessé aussi profondément dans ma vie. D’être arraché aux gens, c’est très difficile", a-t-il confié face à Ophélie Meunier. Sans "rendez-vous à donner" à son public, le chanteur qui a donné un concert en ligne en novembre dernier, a regretté cette absence de lien : "On sait très bien, les artistes, les techniciens, tous les gens qui font ce métier-là, que l'être humain est précieux". "Le plus important dans la vie c’est de se donner des rendez-vous et là on ne nous fait pas confiance", a-t-il ajouté en visant le gouvernement. Malgré le manque de perspective, le juré de The Voice Kids a prévu une tournée en 2021 pour présenter son album "Un air de famille", mais une dizaine de dates doit déjà être décalée. "J'y crois très très fort", espère tout de même Patrick Fiori qui a ajouté : "On a compris que la vraie immense star, c’est le public. Si les gens ne sont pas là, les choses ne s’articulent pas de la même manière".

Par Marie Merlet