Patrick Fiori : pourquoi vous ne le verrez jamais avec sa femme Ariane et ses enfants

Rien n’arrête Patrick Fiori. La rentrée du chanteur a été très chargée ! Entre son rôle de coach dans "The Voice Kids", le tournage de son premier film pour France 3 et la sortie ce vendredi 2 octobre 2020 de son onzième album "Un air de famille" et d’un livre pour enfants… Patrick Fiori ne chôme pas. "Je ne sais pas rester tranquille, reconnaît-il dans une interview accordée au "Parisien". Même pendant le confinement, en Corse, j'étais le seul à sortir et à faire le tour de la famille, pour distribuer les masques, le gel… J'avais pris mes parents à la maison et je continuais à composer, écrire, j'avais l'esprit plus libre". Et comme si son agenda n’était pas déjà assez chargé, Patrick Fiori vient d’annoncer une tournée des cathédrales prévue pour la fin de l'année. "J’ai tellement besoin de rechanter", admet-il.

"Vous ne la verrez jamais !"

Pour son nouvel opus, Patrick Fiori a collaboré avec sa femme Ariane Quatrefages, qui a écrit deux textes de l’album. Très discret sur sa vie privée, l’artiste confie que malgré cette collaboration, son épouse ne souhaite pas s’afficher publiquement aux côtés du chanteur. "C’est comme mes enfants, vous ne la verrez jamais !, dit-il en parlant de sa femme Ariane. Ni sur les réseaux sociaux ni dans la presse people. Avec ce titre ‘Un air de famille’, j'aurais pu mettre mes enfants en photo sur le disque. On a les mêmes têtes ! Mais non, hors de question ! Ils feront ce qu'ils veulent quand ils seront adultes. Mais là, je les préserve". Si Patrick Fiori a choisi de rester discret sur sa femme et ses enfants, il a néanmoins décidé d’afficher publiquement ses parents. "Je montre juste mes parents, qui ont 84 ans, parce que cela les amuse. Et qu'ils ont été essentiels dans mon parcours", reconnaît Patrick Fiori.

Par Matilde A.