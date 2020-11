Patrick Fiori : ses critiques acerbes envers le gouvernement

Ce n'est plus un secret pour personne, la crise sanitaire du coronavirus touche énormément le monde de la culture, et plus précisément les artistes. En effet, ces derniers ne peuvent pas se produire sur scène face à leur public, mettant fin ainsi à plusieurs rentrées d'argent. Mais ce n'est pas tout. Durant ce deuxième confinement, le gouvernement a pris une décision qui les met encore plus mal. Pour lutter contre les protestations dues aux fermetures des libraires, l'État a décidé de fermer le rayon culture des grandes surfaces. Une décision qui stoppe donc les ventes d'albums des artistes.

Face à cette situation, les artistes commencent à pousser de nombreux coups de gueule. Tous espèrent que le gouvernement reviendra sur ses positions. Et ce samedi 14 novembre, c'est Patrick Fiori qui pousse un coup de gueule.

"on est tous dans la merde"

Interviewé par PureCharts, Patrick Fiori se confie : "La situation actuelle, je ne la vis pas bien. C'est pour ça que j'essaie de trouver des solutions à mon échelle. Plus on nous pousse dans nos retranchements, plus on nous met dans un coin, plus on va se faire entendre. Je suis allé faire mes courses comme tout le monde avec ma dérogation dans les magasins. Je vous jure, quand j'ai vu les disques et les livres bâchés, ça m'a retourné la tête... C'est une vision inacceptable. On est tous dans la merde !".

Le coach de The Voice Kids conclut ensuite : "J'ai envie de chanter pour les gens mais aussi de penser aux intermittents du spectacle. J'essaie de trouver des solutions quand on se dit 'c'est pas possible' (...) Bien sûr la situation est compliquée pour les chanteurs, mais pour les gens qui font ce métier-là dans l'ombre, pour ceux qui nous mettent en lumière, c'est une horreur."

Par J.F.