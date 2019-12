Patrick Hernandez : pourquoi "Born to be alive" lui rapporte une somme folle chaque jour (exclu vidéo)

Patrick Hernandez est l’un de ces artistes à n’avoir connu qu’un seul succès, celui rencontré grâce à son tube "Born to be alive". Mais la particularité du compositeur est que près de trente ans après la sortie de ce titre, il continue d’en vivre. Et plutôt bien d'ailleurs ! Invité sur Non Stop People, il a révélé que cette chanson lui rapportait une très belle somme d’argent chaque jour. "Born to be alive" lui fait ainsi gagner "1500 euros par jour". "[Je gagne] entre 800 et 1500 euros par jour 365 jours sur 365", précise Patrick Hernandez. Le chanteur tient toutefois à recontextualiser ce chiffre. "Qu’on ne prenne pas ça pour de l’agression verbale. [Je suis] auteur – interprète – compositeur- éditeur – producteur", précise-t-il. "5 casquettes sur un titre qui a vendu 27 millions d’exemplaires dans le monde et qui est encore aujourd’hui joué dans toutes les boîtes du monde y compris dans les pays les plus reculés", ajoute l’artiste.

Un titre qui rapporte grâce à ses différentes casquettes

"Donc finalement ce sont toutes ces casquettes qui rapportent autant d’argent et bien évidemment tout cela ne finit pas dans ma poche", souligne encore Patrick Hernandez. Le chanteur - ancien acolyte de Madonna - précise ainsi que "plus de la moitié" de cette somme "part en impôts" et autres taxes. Il spécifie aussi qu’il gagne cette somme folle de 40 000 euros (avant impôt) "les bonnes années" et que "la fourchette se situe entre 800 euros et 1500 euros par jour." "Il ne reste pas ça dans ma poche", insiste-t-il. "Il m’en reste un peu, de quoi voir l’avenir avec sérénité", conclut-il.

Par Ambre L