Patrick Juvet mort : Frédéric François "triste", il réagit à sa disparition (Exclu vidéo)

Jeudi 1er avril, le décès de Patrick Juvet a été annoncé par Yann Ydoux - son agent - à l'AFP. Le chanteur a été retrouvé dans son appartement dans "des circonstances un peu étonnantes", comme l'a souligné Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live", son émission diffusée sur CNews et Non Stop People. Il s'est ainsi entretenu avec l'agent, qui a confirmé que les circonstances de son décès étaient pour le moment obscures.

"On m'a prévenu. Je n'avais plus de nouvelles de lui depuis deux jours donc j'avais appelé des amis qui sont allés chez lui directement pour voir ce qu'il y avait. Quand on l'a découvert mort, on était obligé d'appeler les pompiers, les serruriers parce que ça faisait deux jours qu'il ne répondait plus", a-t-il confié. Et de préciser : "Il va y avoir une autopsie, c'est aujourd'hui apparemment (NDLR, vendredi 2 avril), mais on aura les résultats un peu plus tard".

"Il était vraiment très, très jeune"

Ce week-end, Mickael Dorian a reçu Frédéric François dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour le chanteur de réagir à la disparition de Patrick Juvet. "Ce n'était pas un concurrent, attention. On arrive... Mike Brant, Dave, C. Jérôme et tout ça et lui chante 'La Musica'. Je trouve que c'est un compositeur formidable (...) Aujourd'hui, je suis triste de savoir qu'un garçon qui avait beaucoup de talent nous quitte. Il était vraiment très, très jeune. Et je me dis peut-être qu'il n'avait pas autour de lui ce socle familial pour l'aider à persévérer et à continuer", a-t-il dit.

Pense-t-il qu'il a été mal entouré ? "Je ne sais pas, peut-être. Quand on décède comme ça très jeune et qu'on disparaît après dans les années 80, je me dis : 'Pourquoi il a disparu ? Il avait du talent' (...) Mal entouré ou plus de producteurs, de conseillers pour lui dire : 'Tu ne peux pas partir, tu as un talent extraordinaire'", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV