Patrick Juvet mort : le monde de la chanson lui rend hommage

La nouvelle a été annoncée par son agent Yann Ydoux via l’AFP. Celui-ci a déclalré : "Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien", précisant que les causes du décès n’ont pas encore été établies.

Le chanteur suisse, né en 1950 était établi à Barcelone depuis près de vingt ans. Il était une figure de proue du mouvement disco, et s’était fait connaître avec les chansons "I Love America", "La Musica" et surtout "Où sont les femmes" et « Je vais me marier, Marie » avec laquelle il avait représenté la Suisse au Concours Eurovision en 1973. Installé aux Etats-Unis à la fin des années 1970, il y a réalisé les albums « I Love America » et « Lady Night ». Il traverse ensuite une phase difficile, marquée par la drogue et l'alcool. Il vivait depuis 20 ans en Espagne.

Pluie d’hommages

Sur la toile, nombreux sont ceux qui ont rendu hommage au chanteur. La figure du disco Amanda Lear a ainsi tweeté : « Bisous à ma jumelle maléfique préférée Patrick Juvet parti chercher les femmes, ou je ne sais quoi d’autre. ». Le chroniqueur Fabien Lecoeuvre s’est également exprimé : « Notre ami Patrick Juvet vient de nous quitter...beaucoup de tristesse. » Michel Polnareff a lui sobrement posté une vidéo de la chanson « Où sont les femmes ». De nombreux anonymes ont également rendu hommage au chanteur.

Bisou à ma « jumelle » maléfique préférée, Patrick Juvet, parti chercher les femmes, ou je ne sais quoi d’autre pic.twitter.com/9xFgplbbmO — Amanda Lear (@AmandaLearOff) April 1, 2021

Patrick Juvet - Ou' Sont Les Femmes (1977) https://t.co/fujOuxSi5x via @YouTube — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) April 1, 2021

Par Sarah Chelly