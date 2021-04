Patrick Juvet mort : les causes de sa mort dévoilées

Patrick Juvet s'en est allé le 1er avril. Le chanteur de 70 ans qui a fait les belles heures de la disco dans les années 1970 a été retrouvé mort dans son appartement de Barcelone. Une nouvelle qui avait évidemment énormément ému les Français et les proches du chanteur. Son agent avait réagi et avait fait de glaçantes révélations. Interrogé sur le plateau de Jean-Marc Morandi dans "Morandini Live", Yann Ydoux au lendemain de sa mort et s'est confié sur les derniers jours de Patrick Juvet : "Je n'avais plus de nouvelles de lui depuis deux jours donc j'avais appelé des amis qui sont allés chez lui directement pour voir ce qu'il y avait. Quand on l'a découvert mort, on était obligé d'appeler les pompiers, les serruriers parce que ça faisait deux jours qu'il ne répondait plus".

le mystère s'éclaircit

Il ajoute ensuite que les causes de sa mort n'étaient pas encore connues et qu'une autopsie était en cours : "il va y avoir une autopsie, c'est aujourd'hui apparemment, mais on aura les résultats un peu plus tard".

Et après quelques jours, cette dernière a livré sa vérité. L'AFP a confié ce mercredi 7 avril, selon les informations de son agent, que Patrick Juvet avait enregistré un dernier titre avant de mourir. Il explique ensuite qu'un enterrement aura lieu en Espagne dans la plus stricte intimité mais qu'aucune date n'avait été actée pour l'instant. Yann Ydoux a ensuite fait quelques confidences sur les circonstances de sa mort, en effet, l'autopsie en a dit un peu plus puisqu'elle a révélé que Patrick Juvet s'était éteint d'un arrêt cardiaque.

Par J.F.