Patrick Juvet mort : Pierre Palmade lui rend un émouvant hommage

Patrick Juvet s'en est allé. Le roi du disco, interprète des célèbres tubes "où sont les femmes", ou encore "I love America" est décédé ce jeudi 1er avril. Le chanteur suisse est mort chez lui, à Barcelone et c'est son agent qui a annoncé la nouvelle. Ce dernier avait annoncé au Parisien : "Il y aura une autopsie mais sa mort semble naturelle. Patrick était quelqu'un de très sensible. Il avait des hauts et des bas et souffrait d'une addiction à l'alcool. Le décès de son frère, il y a deux ans, l'avait beaucoup affecté."

Suite à l'annonce de sa mort, les hommages s'étaient succédé sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télés. Invité sur Non Stop People dans l'émission "Good Morning Week-end", Frédéric François lui avait rendu un tendre hommage.

"nous étions tellement amis"

"Ce n'était pas un concurrent, attention. On arrive... Mike Brant, Dave, C. Jérôme et tout ça et lui chante 'La Musica'. Je trouve que c'est un compositeur formidable (...) Aujourd'hui, je suis triste de savoir qu'un garçon qui avait beaucoup de talent nous quitte. Il était vraiment très, très jeune. Et je me dis peut-être qu'il n'avait pas autour de lui ce socle familial pour l'aider à persévérer et à continuer" avait-il déclaré.

Mais parmi toutes les personnalités à lui avoir rendu hommage, une personne était restée silencieuse. Pierre Palmade. Très proche de Patrick Juvet, il vient de prendre la parole pour la première fois sur son compte Facebook. Non sans émotion, l'humoriste a écrit : "Patrick Juvet est parti il y a déjà plus d'une semaine mais nous étions tellement amis et mon chagrin tellement immense que je n'ai pas eu l'envie de le partager tout de suite sur les réseaux sociaux. Voici venu le temps de l'hommage, l'hommage à ce premier prix de conservatoire de piano, à ce mélodiste incroyable, à ce compositeur de chansons magnifiques".

Il a ensuite ajouté : "Symbole de l'androgynie et un des premiers artistes français à revendiquer sa bisexualité, il n'avait pas prévu de vieillir me disait-il souvent. Nous avons énormément ri car son humour était dévastateur et sa légèreté sidérante, même sur les sujets les plus graves. Le petit prince du disco devenu vieux lion de la variété française est parti sans laisser un mot. J'essaierai de trouver ce mot dans ses chansons. Je t'aime Patrick."

