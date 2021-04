Patrick Juvet mort : Sa famille révèle les causes de son décès

Le monde de la musique est endeuillé. Le 1er avril dernier, Patrick Juvet s’ est éteint à l'âge de 70 ans, comme l'a indiqué son agent Yann Ydoux à l’AFP. Son corps inanimé a été retrouvé dans son appartement de Barcelone, ville dans laquelle il s'était installé depuis une vingtaine d'années. Les causes de son décès étaient assez floues, au départ, et son agent avait déclaré qu'une autopsie aurait lieu afin de déterminer les raisons exactes de sa soudaine disparition. En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de sa mort, de nombreux bruits avaient circulé. Si la thèse du suicide avait été écartée, un proche du chanteur, Michel Algray, avait déclaré dans Paris Match : "Il ne s'est pas suicidé, mais s'est laissé mourir de désespoir". Selon lui, l'interprète d'"Où sont les femmes" aurait très mal vécu le confinement.

"Une insuffisance cardiaque"

Toutes ces parts d'ombre ont rapidement été balayées à la suite de l'autopsie. Si son agent avait émis l'hypothèse d'une crise cardiaque, cette dernière a été confirmée par les médecins. La famille de Patrick Juvet est sortie de son silence et a dévoilé le rapport de l'autopsie à un journaliste de l'AFP. "Une insuffisance cardiaque l’a emporté, selon l’autopsie", a indiqué Jean-François Guyot sur son compte Twitter, après avoir été mis dans la confidence par les proches de Patrick Juvet. À la suite de l'annonce de sa mort, une pluie d'hommages a vu le jour et Pierre Palmade, ami proche du défunt, a adressé un message poignant sur son compte Facebook pour faire ses adieux au roi du disco avec qui il a tant partagé.

Décès de Patrick #Juvet: une insuffisance cardiaque l’a emporté, selon l’autopsie (famille) — Jean-François Guyot (@JFGuyot) April 12, 2021

Par Solène Sab