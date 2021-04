Patrick Juvet mort : son agent n'avait plus de ses nouvelles depuis deux jours (Vidéo)

Ce jeudi 1er avril, le décès de Patrick Juvet a été annoncé par Yann Ydoux - son agent - à l'AFP. Le chanteur a été retrouvé dans son appartement dans "des circonstances un peu étonnantes", comme l'a souligné Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" son émission diffusée sur CNews et Non Stop People. Il s'est ainsi entretenu avec l'agent, qui a confirmé que les circonstances de son décès étaient pour le moment obscures.

"On m'a prévenu. Je n'avais plus de nouvelles de lui depuis deux jours donc j'avais appelé des amis qui sont allés chez lui directement pour voir ce qu'il y avait. Quand on l'a découvert mort, on était obligé d'appeler les pompiers, les serruriers parce que ça faisait deux jours qu'il ne répondait plus", a-t-il confié. Et de préciser : "Il va y avoir une autopsie, c'est aujourd'hui apparemment, mais on aura les résultats un peu plus tard".

"C'est un peu un destin brisé"

Dans la suite de l'entretien, Yann Ydoux s'est confié sur Patrick Juvet, se remémorant l'homme qu'il était. "C'était quelqu'un de gentil, il aimait beaucoup les artistes, il était toujours là. Ça fait 20 ans que je travaillais avec lui. On était comme des frères. Ça fait drôle qu'il soit parti. Je n'en reviens pas. C'est un peu un destin brisé", a-t-il dit.

Avait-il des problèmes de santé ? "Non. C'est moi qui lui faisait faire des analyses, je le suivais de partout. J'étais son homme de main, on va dire. Il allait bien. Bon, il avait un peu grossi parce qu'il s'ennuyait, il était un peu dans l'isolement. Ce qui le dérangeait c'est qu'il ne pouvait plus sortir, avec le Covid, c'était le truc qui ne l'arrangeait pas quoi", a-t-il répondu. Quant aux rumeurs d'une supposée addiction à l'alcool, ce dernier a clarifié les choses : "Il a eu une addiction, mais après il s'est calmé".

Par Non Stop People TV