Peter : infidélités, ego démesuré, Sloane balance (exclu vidéo)

Si Peter et Sloane ont fait rêver des millions de Français avec leur tube "Besoin de rien, envie de toi", la réalité est loin d’être une histoire d’amour. Après trente années de collaborations, Peter de son vrai nom Jean-Pierre Savelli a mis fin au duo en 2012 alors que leur relation s’était fortement dégradée. Invitée de "L’Instant de Luxe", Sloane révèle ainsi que cela fait "trois ans qu’elle n’a pas eu de nouvelles de Peter". "Je pense même qu’on ne se reparlera plus jamais", déclarait-elle à France Dimanche en 2015.

Un duo qui s’est mal fini

Et si le duo s’est séparé, c’est parce que le chanteur rêvait de faire carrière tout seul. Un projet qu’il a eu du mal à concrétiser et qui l’a incité à reforme le duo maintes fois pour des tournées. "Il a repris six fois", indique ainsi Sloane qui a refusé que le duo ne se reforme une septième fois. La chanteuse révèle même que Peter a un égo démesuré. "Je ne suis pas la seule à la dire", souligne celle qui cartonne avec les tournées Stars 80. Sloane en profite alors pour faire part des difficultés rencontrées quand elle travaillait avec Peter et notamment quand le duo était un vrai couple à la ville. "On s’est fâché car on était ensemble et il avait une petite femme dans sa loge. Il fallait que j’assume. C’était un homme à femmes", raconte-t-elle avant de préciser que Peter a "toujours nié avoir été avec elle". A l’inverse, Sloane indique que les deux chanteurs ont été en couple de 1983 à 1985 mais "qu’ils ne vivaient pas ensemble". "En 1985, j’ai fait une dépression mais j’ai évité de prendre des médicaments, j’ai plutôt été vers la médecine douce", révèle l’artiste qui prépare un livre sur sa vie.

Par Ambre L