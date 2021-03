Pharrell Williams en deuil : son cousin est décédé dans une fusillade

Pharrell Williams vit une période difficile. Le chanteur de 47 ans a perdu un être cher à son coeur, son cousin Donovon Lynch. Le jeune homme était âgé de 25 ans. Il a été tué vendredi 26 mars 2021 par la police de Virginie Beach. Pharrell Williams a annoncé la terrible nouvelle ce lundi 29 mars 2021, sur son compte Instagram. Le chanteur, qui avait menacé Donald Trump de poursuites judiciaires, a partagé une photographie du jeune homme décédé qui compte parmi les victimes d'une série de fusillades survenues le week-end dernier à Virginia Beach, dans l'État de Virginie.

"Notre communauté se relèvera et sera encore plus forte"

"Mon cousin Donovon s'est fait tuer pendant les fusillades. Il était une lumière vive et quelqu'un qui a toujours soutenu les autres. Le besoin de transparence, d'honnêteté et de justice que ma famille et les familles des autres victimes est urgent. Virginia Beach est l'epitome de l'espoir et de la tenacité, et notre communauté se relèvera et sera encore plus forte", écrit Pharrell Williams en légende de son post en hommage à son cousin. Si Pharrell Williams demande, dans son post, "transparence, honnêteté et justice", c'est en réponse au communiqué de presse dévoilé par la police sur les réseaux sociaux dans lequel il est indiqué qu'elle a interrogé l'agent auteur du (ou des) coups de feu mortels sur Donovon Lynch. Selon leur version, le défunt tenait une arme à feu lors de la fusillade. Cette série de fusillades survenues vendredi soir près de la plage a causé la mort d'une autre victime : la star de télé-réalité Deshayla Harris qui a reçu une balle perdue. Pour l'heure, le tireur n'a pas été identifié. Elle était âgée de 29 ans.

Par Matilde A.