Philippe Manoeuvre : comment Iggy Pop l'a aidé après les attentats de Paris

Il y a cinq ans, une vague d’attentats terroristes frappait la France de plein fouet. Le 13 novembre 2015, huit endroits de Paris, dont le Stade de France et la salle de concert du Bataclan dans le XIème arrondissement de Paris, ont été le théâtre de sordides attentats revendiqués par l’organisation terroriste de l’Etat Islamique. 130 personnes ont perdu la vie. Cinq ans après, Philippe Manoeuvre est revenu sur cette tragique soirée. Invité de "C à vous" sur France 5, le rédacteur en chef du magazine "Rock & Folk" a reconnu avoir "mal pris" les attentats de Paris. "J'envoie les gens aux concerts depuis que je suis né. Je leur dis d'aller s'éclater dans les salles et voir le rock en live", explique l'ancien juré de "La Nouvelle Star".

"On continue, on est vivants"

Philippe Manoeuvre s’en est remis grâce à l’aide précieuse d’Iggy Pop. "C’est Iggy Pop qui m’a vraiment remonté le moral en disant : ‘On continue, on est vivants’", affirme le journaliste de 66 ans. Philippe Manoeuvre connaît Iggy Pop depuis de nombreuses années. En 2008, Philippe Manoeuvre a été fait Chevalier dans l’Ordre des Arts et des lettres. Une décoration qu’il reçoit des mains d’Iggy Pop. "Je ne sais pas si on peut parler d’une amitié (…) mais on s’entend bien, on s’apprécie, on est contents de se voir, voilà. On a des grandes discussions", reconnaît Philippe Manoeuvre face à Anne-Elisabeth Lemoine dans "C à vous". En plus d’avoir évoqué les attaques terroristes qui ont frappé Paris en 2015, Philippe Manoeuvre a partagé sur son compte Instagram une photographie des visages des victimes en guise d’hommage. "Aujourd’hui, cinq ans après, pensons à nos frères rockers et amis tombés au Bataclan", a-t-il écrit en légende.

Par Matilde A.