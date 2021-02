Pierre Niney : Julie Zenatti réagit à son coup de gueule contre le gouvernement (Exclu vidéo)

Depuis bientôt un an, la France lutte contre la propagation du coronavirus. Malgré deux confinements et un couvre-feu qui perdure, le virus est toujours là. Et aujourd'hui, des cas de variants sont également recensés. Si les magasins ont pu rester ouvert, les intermittents du spectacle et autres personnalités publiques font face à de nombreuses restrictions, dont notamment les fermetures des cinémas, musées et théâtres. Et face à la situation, plusieurs stars françaises ont décidé de réagir.

Le 7 février dernier, Pierre Niney a directement interpellé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, ainsi qu'Emmanuel Macron. Et c'est sur Twitter que l'acteur de 31 ans a exprimé sa colère. "100 jours sans aucun musée, mais avec tous les lieux de cultes [ouverts, NDLR]. 100 jours sans aucun cinéma, mais avec tous les grands magasins. 100 jours sans aucun théâtre, mais avec tous les avions où l’on mange en même temps. 100 jours d’incompréhension", postait-il.

"Les gens ont besoin de travailler"

Invitée dans l'émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People, Julie Zenatti a réagi au coup de gueule 2.0 de Pierre Niney. Si la chanteuse lui a apporté son soutien, elle s'est aussi exprimée sur la crise qui touche actuellement le monde de la culture. Et selon elle, il y a du "mépris" de la part du gouvernement envers les artistes.

"Aujourd'hui, oui, c'est vrai. C'est 100 jours d'incompréhension, de silence et même un peu de mépris parce que finalement, on ne nous dit rien. On tente de nous expliquer que, mais les théâtres, les salles de spectacle, tout le monde est prêt à s'adapter au couvre-feu, à la distanciation (...) mais les gens ont besoin de travailler. Je ne parle pas de moi, je parle des musiciens, des techniciens (...) Si on ne travaille pas, si ces gens-là ne travaillent pas, à un moment, ce système va exploser. J'espère qu'à un moment, ils vont dire quelque chose pour essayer de relancer un petit peu au moins, le travail de tous les gens de l'ombre", a-t-elle dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Good Morning Week-End" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV