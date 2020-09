Pierre Perret : ce qu'il pense de l'action du gouvernement sur la crise du spectacle (Exclu vidéo)

Le 1er avril dernier, en plein confinement, Pierre Perret était invité virtuellement de "C à Vous", l'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Il avait profité de son passage pour délivrer un très beau message envers le personnel soignant. "Les seuls qui se débrouillent aujourd’hui, c’est ceux qui s’occupent de ceux qui sont malades et qui n’ont aucun moyen. Les pauvres infirmières, les pauvres médecins... À ceux-là, j’y pense tous les jours, car c’est une horreur d’envisager ça", disait-il. Et de poursuivre : "Ils n’ont rien, tout le manquement qu’ils ont. Au bout de leur bonne volonté, ils n’ont rien. Il faut qu’ils se démènent comme des fous. Ça, j’y pense tous les jours".

Un gouvernement "à la bourre"

Dans son émission "Good Morning Week-end" diffusée sur Non Stop People, Mickaël Dorian a reçu Pierre Perret. Interrogé sur la crise qui touche actuellement le monde du spectacle vivant, le chanteur a estimé que le gouvernement est "à la bourre". Et de préciser : "Ils se prononcent sur beaucoup de choses, certes utiles, ils se préoccupent du travail, mais le travail est aussi sur les plateaux (...) Il y a des tas de gens qui n'ont rien si le spectacle s'arrête. Il faut penser aussi à cela". Il a également confié qu'il faudrait encourager les gens à revenir "au spectacle" et "rouvrir les salles, même avec les précautions d'usage".

Dans la suite de l'interview, Pierre Perret a évoqué sa peur de ne plus pouvoir écrire. S'il s'attend à ne plus pouvoir chanter un jour, "ne plus pouvoir écrire serait vraiment le plus douloureux", a-t-il dit. À noter que Pierre Perret sera sur la scène de la Salle Playel les 10 et 11 octobre prochain, avec le spectacle "Mes Adieux Provisoires".

