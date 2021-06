Pierre Perret dénonce un "manque d'éducation" du gouvernement sur la crise du spectacle (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe reçoit dans son émission "L'instant de Luxe" une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis le début de la saison sur Non Stop People, le présentateur a échangé avec une pléiade d'artistes, de Clara Morgane à Manu Lévy en passant par Thierry Beccaro ou encore Elie Chouraqui. Ce lundi 7 juin 2021, il a reçu Pierre Perret. À 86 ans, le chanteur n'a rien perdu de son franc-parler. Face à l'animateur, il a abordé différents sujets, notamment sur sa vision de l'éducation aujourd'hui. Il a aussi expliqué pourquoi il ne parle jamais de sa famille dans les médias, lui qui aurait des relations compliquées avec ses petits-enfants.

"Les artistes ont tellement souffert jusqu'à présent"

Dans la suite de l'entretien, Pierre Perret a donné son avis sur la gestion de la crise par le gouvernement. "La chose que j'ai le moins supporté, c'est l'infantilisation des gens et cette espèce de non-confiance, la façon de traiter les gens comme des enfants et surtout de leur dire : 'Attention, tu vas aller au piquet", a-t-il lâché. Le chanteur a ensuite évoqué Roselyne Bachelot et son action pour soutenir le monde du spectacle lors de cette crise sanitaire. "Je pense qu'elle n'a pas pu faire grand-chose, c'est tout, malgré tout ce qu'elle a pu tenter de faire. Elle aurait peut-être pu se bagarrer un petit peu plus", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Les artistes ont tellement souffert jusqu'à présent (...) Les musiciens, les techniciens, tous ces gens-là n'ont pas été vraiment aidés à la hauteur de ce qui leur avait été promis et ça j'en souffre quelque part, parce que ça m'énerve. Ça m'a beaucoup blessé de voir la façon dont les artistes ont été traités jusqu'à présent. Il y a quelque part un manque d'éducation du gouvernement. On aurait dû leur apprendre ce que c'était un peu plus que la vie par rapport à la maturité". Enfin, Pierre Perret a confié que la formulation "commerces non-essentiels" lui a fait "dresser les cheveux sur la tête". "Qui est non-essentiel ? Est-ce qu'ils ont pensé une seconde si eux aussi étaient essentiels ? C'est une bonne question que je leur pose !" a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV