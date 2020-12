Pink guérie du coronavirus : La chanteuse de nouveau hospitalisée

L'année 2020 se termine aussi mal qu'elle a commencé pour Pink. La chanteuse américaine a vécu de nombreux drames. Au début de la pandémie, elle a contracté le coronavirus et si elle s'en est sortie sans trop de séquelles ni de symptômes, son jeune fils de 3 ans, Jameson, a été victime d'une forme bien plus sévère. Le jour de la fête des mères, Pink avait fait de douloureuses confidences sur cette épreuve. La chanteuse avait partagé un vibrant message relayé par NBC News : "Ce fut le plus gros défi physique et émotionnel que j’ai eu à affronter en tant que mère". Après plusieurs semaines, son fils était toujours "fiévreux et malade". Heureusement, cette page semble être tournée et si Pink comptait souffler un peu en cette fin d'année, c'est raté. Celle qui a fait un don généreux aux hôpitaux s'est retrouvée hospitalisée...

"2020 continue avec ses cadeaux"

C'est sur son compte Instagram que Pink a partagé la nouvelle en faisant part de cette année noire qu'elle vient de vivre. Pour accompagner une photo d'elle masquée, allongé sur un lit d'hôpital, la chanteuse a déploré sa situation avec beaucoup d'autodérision : "Comme si survivre au coronavirus ne suffisait pas pour cette tartine de mer** qu'a été cette année... Eh bien, j'ai pu me faire retirer mes points de suture gagnés en séchant ce verre à vin, et ma foi ça s'est bien passé." Elle a poursuivi en énumérant ses autres drames : "Ensuite, je me suis remise de ma toute première infection à staphylocoque qui est arrivée sans la moindre raison (appel à l’aide ?) Mon genou droit se sentait délaissé ? Alors je me suis dit pourquoi ne pas me fracturer la cheville !"

La mère de Jameson a tenu à conclure inquiète : "Programme pour ce soir, je vais me glisser dans un poulet cru et voir à quoi peut bien ressembler de choper la salmonelle ! 2020 continue avec ses cadeaux." Si la compagne de Carey Hart s'est retrouvée cette fois-ci à l'hôpital, c'est parce qu'elle a chuté en courant dans les escaliers alors qu'elle voulait voir l'étoile de Noël... Pink doit être impatiente de passer en 2021 et dire adieu à cette année si poisseuse.

Par Solène Sab