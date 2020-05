Pink positive au coronavirus avec son fils, elle raconte sa douloureuse expérience

C’est une crise sanitaire inédite à laquelle le monde est confronté. Le coronavirus a déjà causé des centaines de milliers de morts. Dimanche 10 mai, alors qu’une partie du monde célébrait la Fête des mères, la chanteuse Pink a posté un message très émouvant relayé sur NBC News. Positive au covid-19 en début de pandémie, la star américaine a partagé son expérience de maman car son fils de trois ans, Jameson, a lui aussi contracté le virus. "Ce fut le plus gros défi physique et émotionnel que j’ai eu à affronter en tant que mère" révèle la chanteuse de 40 ans. Et elle confie que plusieurs semaines après le résultat du test, son enfant était toujours "malade et fiévreux". Une situation "terrifiante" pour Pink.

"Notre histoire n’est pas unique"

Puis la chanteuse qui a fait un généreux don pour les hôpitaux a une pensée pour toutes les mères de la planète qui font face aux mêmes peurs et n’ont pas les moyens de respecter les gestes barrières. "Notre histoire n’est pas unique. Il y a des mères à travers l’Amérique et dans le monde qui font face à la même incertitude chaque jour. Toutes les familles ne peuvent pas, en particulier celles qui vivent dans des réserves ou dans des camps de réfugiés, bidonvilles ou favelas, appliquer la distanciation sociale (…) Dans beaucoup d’endroits du monde, cela prend des heures pour accéder à l’eau et parfois accéder à du savon est un luxe impossible à obtenir". Pink lance alors un appel à la solidarité : "Je sais que vous feriez n’importe quoi pour protéger votre enfant, alors faisons en sorte que chaque maman puisse accéder aux mêmes ressources pour protéger les siens".

Par Valentine V.