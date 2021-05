PNL : Ademo déclaré non-coupable des faits d'outrage et rébellion

Le 5 septembre dernier, Ademo, de son vrai nom Tarik Andrieu, était arrêté dans les rues de Paris. Membre du groupe PNL, il avait été arrêté par les forces de l'ordre alors qu'il était en train de rouler un joint. Une interpellation légèrement musclée puisque, le rappeur ne se laissant pas faire, les policiers avaient été dans l'obligation de le plaquer au sol. La scène avait été filmée par de nombreux passants et avait fait le tour des réseaux sociaux. Devant le tribunal, le chef de la patrouille a déclaré : "Il est dans la provocation, il crie bien fort pour attirer les badauds", avant d'évoquer une "mise en scène. "Il voulait se faire interpeller" conclut-il.

un verdict très attendu par les fans du rappeur

Un témoin présent sur place avait confirmé cette version des faits au Parisien : "Cela semblait être un contrôle de routine. On lui a demandé ses papiers d’identité, il a un peu rechigné et ça s’est envenimé". En attendant son jugement qui avait lieu ce mercredi 5 mai, Ademo avait été placé sous bracelet électronique.

Et la décision vient de tomber. Arrêté pour "outrage" et "rébellion", mais aussi "usage de stupéfiants", la justice vient de relaxer le rappeur. Pour prendre cette décision, les juges l'ont relaxé au nom d'exceptions de nullité avancées par la défense qui estimait que l’anonymat des policiers n’était pas justifié dans cette procédure.

Par J.F.