PNL : un rappeur du groupe en garde à vue pour "usage de stupéfiants"

L'arrestation du rappeur Ademo a été agitée. A Paris dans le quartier d'Alesia ce samedi 5 septembre, le membre du groupe PNL a été interpellé par plusieurs policiers avant d'être plaqué au sol puis menotté. Devant les regards de témoins qui se sont attroupés autour de cette interpellation, le rappeur a répliqué face aux forces de l'ordre. Les vidéos filmées où l'on peut entendre certains admirateurs du groupe intimer aux policiers de ménager le frère du rappeur N.O.S, ont ensuite fait le tour des réseaux sociaux. Selon les informations de l'AFP, Ademo a été placé en garde à vue au commissariat du XIVe arrondissement de la capitale pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion".

Une interpellation mouvementée

Un témoin de la scène a raconté au Parisien : "Ca avait l'air d'être un contrôle de routine, on lui a demandé ses papiers d'identité, il a un peu rechigné, et ça s'est envenimé. C'était un peu violent, il se plaignait de douleurs au poignet". Avec son frère, le musicien originaire de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, ne s'exprime pas dans les médias habituellement. Après le succès du titre "Le monde ou rien", le groupe PNL avait atteint plus de 157 millions de vues sur Youtube avec son clip au sommet de la tour Eiffel pour "Au DD", qui avait été visé par des accusations de plagiat. Son troisième album, auto-produit, "Deux frères", était sorti en 2019. Tout comme de nombreux artistes, la tournée des deux frères a été reportée à cause de l’épidémie de coronavirus.

Par Marie Merlet