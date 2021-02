Princess Erika : un cachet de 60 000 euros par an grâce à la pub MMA ? Elle rétablit la vérité (Exclu vidéo)

Ce jeudi 4 février, Princess Erika est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission qu'elle présente sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la chanteuse aborde différents sujets, notamment le racisme dont elle a été victime à l'école. Elle raconte : "J'avais une prof en CE2, je tapais du pied pour me concentrer, elle me fait : 'Mademoiselle, vous n'êtes pas en Afrique en train de jouer du tam-tam sous votre baobab'. Je me suis levée sur la table et j'ai commencé à crier. Elle s'est dit : 'Elle est vraiment sauvage'. Ma mère a été convoquée et elle l'a engueulée (...) Il faut être outrancier quand on t'insulte".

Dans ce même entretien, Princess Erika aborde les vraies raisons de son départ de "Camping Paradis", la série dans laquelle elle a joué pendant six saisons aux côtés de Laurent Ournac. "J'en avais un peu assez - pas des tournages - mais je leur avais demandé des trucs sur mon personnage. Ils voulaient bien, mais c'est leur prérogative de faire ça, de faire mourir des gens dans une série, de changer des personnages, c'est à eux, je n'ai rien à dire là-dessus. Ça m'a un peu saoulé, oui, les premiers temps, j'étais sûrement contente que ça continue et j'avais envie de faire autre chose. C'est un commun accord, je ne regrette pas", explique-t-elle.

Un cachet à 60 000 euros ?

Dans un troisième extrait, Princess Erika revient sur les propos qu'elle avait tenus dans l'émission "Salut les terriens" en 2014 concernant le joli cachet qu'elle touchait à l'époque grâce à la publicité pour MMA, à savoir 60 000 euros par an. Pour rappel, la compagnie d'assurance a adapté en 2001 sa chanson "Trop de blabla" pour en faire son slogan "Zéro tracas, zéro blabla".

"C'est la chance (...) On m'annonce que c'est ce titre-là qui a été retenu. C'est une très belle histoire", dit-elle. Et les 60 000 euros, les a-t-elle réellement touchés ? "Tu connais Thierry Ardisson : 'Alors Princess Erika, c'est combien, c'est 100 000 ?' Quand il a dit 60 000, j'ai dit : 'Ok d'accord', mais ce n'est absolument pas ça", lâche-t-elle.

Par Non Stop People TV