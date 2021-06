Princess Erika victime de racisme, elle raconte sa mésaventure dans un train

En février dernier, Princess Erika était l'invitée d'Evelyne Thomas sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la chanteuse avait abordé différents sujets, notamment le racisme dont elle a été victime à l'école. Une scolarité marquée par des commentaires déplacés sur sa couleur de peau de la part d'un ancien professeur. "C'est arrivé (NDLR, qu'elle se fasse insulter), mais je ne me sentais pas du tout meurtrie parce que j'avais des parents qui étaient très fiers de leur origine et qui étaient très fiers qu'on soit Français. Mais tu as toujours mal après", commençait-elle. Et de poursuivre : "Par exemple, j'avais une prof en CE2, je tapais du pied pour me concentrer, elle me fait : 'Mademoiselle, vous n'êtes pas en Afrique en train de jouer du tam-tam sous votre baobab'. Je me suis levée sur la table et j'ai commencé à crier. Elle s'est dit : 'Elle est vraiment sauvage'. Ma mère a été convoquée et elle l'a engueulée (...) Il faut être outrancier quand on t'insulte".

"Ecoeurant mais malheureusement classique..."

Quelques mois après son passage dans l'émission d'Evelyne Thomas, Princess Erika a fêté son anniversaire. Pour l'occasion, elle a posté une photo d'elle accompagnée de la légende suivante : "C’est mon anniversaire !! Le deuxième sous confinement... L’année a bien commencé, nouvelle équipe géniale, nouveau projet kiffant ! Mon dernier fils a eu 18 ans, mon premier aménage dans un nouvel appartement. J’ai fait mon travail. Je me souhaite qu’ils soient heureux, c’est le seul cadeau qui me réjouirait profondément !!" disait-elle.

Dimanche 20 juin 2021, la chanteuse de 57 ans a partagé une nouvelle moins réjouissante à sa communauté. En effet, alors qu'elle voyageait en train, cette dernière a été la cible d'une remarque déplacée de la part d'un usager. "Je viens de croiser un co***** d'usager qui pense que les noirs n'ont pas les moyens de voyager en première classe ! Il m'envoie en seconde classe croyant que je me suis trompée de wagon... Archaïque", a-t-elle posté. Une mésaventure qui a fait réagir la journaliste Rokhaya Diallo. "Écœurant mais malheureusement classique… Toutes mes pensées sis’", a-t-elle tweeté. Des anonymes lui ont aussi apporté leur soutien (voir ci-dessous).

Je viens de croiser un connard d’usager qui pense que les noirs n’ont pas les moyens de voyager en première classe! Il m’envoie en seconde classe croyant que je me suis trompée de wagon… Archaïque ! — Princess Erika (@PrincessErikaPr) June 20, 2021

Écœurant mais malheureusement classique… Toutes mes pensées sis’ — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) June 20, 2021

la france de 2021 ... impressionant de connerie cet homme la — Fred reGGaeLover Perry (@fred_reggaeluv) June 20, 2021

Hallucinant !

Une princesse à sa place partout — Мelguen (@MMelguen) June 20, 2021

Par Non Stop People TV