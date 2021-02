Princess Erika victime de racisme à l'école, elle témoigne (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, elle a pu s'entretenir avec une pléiade de people, notamment avec Karima Charni qui a évoqué avec elle différents sujets, de son entrée à la "Star Academy" à sa rencontre avec Grégory Lemarchal en passant par sa mauvaise expérience en radio.

Ce jeudi 3 février, Evelyne Thomas reçoit Princess Erika, connue pour ses titres "Faut que j'travaille" et "Trop de bla bla". Dans un extrait inédit, la chanteuse revient sur son enfance en commençant par évoquer le décès de l'une de ses soeurs, en 2011. "Il n'y a pas de jour où je ne pense pas à elle et où je me dis que je la reverrai. Je pense qu'on reste lié éternellement et qu'on se retrouve au moment où il faut, donc je ne doute pas que je la retrouve, mais ça me fait de la peine de ne pas l'avoir ici avec moi", dit-elle.

"Il faut être outrancier quand on t'insulte"

Dans la suite de l'extrait, Princess Erika évoque sa scolarité. "J'allais dans des lycées plutôt bourgeois (...) Du fait d'être en général la seule fille noire de la classe pratiquement toutes mes années d'étude, j'avais un caractère assez spécifique (...) Ma prof d'anglais, elle m'avait dit : 'Erika, c'est la minorité, donc c'est elle qui a raison'. Je ne voulais pas être une victime de racisme, j'avais des parents qui étaient des militants. Si quelqu'un nous disait quoique ce soit sur notre origine ou notre couleur de peau, alors là ! Quand quelqu'un me disait : 'Sale négresse', je devais répondre : 'Sale blanc'", raconte-t-elle.

Et de poursuivre : "C'est arrivé (NDLR, qu'elle se fasse insulter), mais je ne me sentais pas du tout meurtrie parce que j'avais des parents qui étaient très fiers de leur origine et qui étaient très fiers qu'on soit Français. Mais tu as toujours mal après. Par exemple, j'avais une prof en CE2, je tapais du pied pour me concentrer, elle me fait : 'Mademoiselle, vous n'êtes pas en Afrique en train de jouer du tam-tam sous votre baobab'. Je me suis levée sur la table et j'ai commencé à crier. Elle s'est dit : 'Elle est vraiment sauvage'. Ma mère a été convoquée et elle l'a engueulée (...) Il faut être outrancier quand on t'insulte".

Par Non Stop People TV