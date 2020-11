Priscilla Betti menacée de viol sur Instagram : elle réagit

“Qui veut violer Priscilla ?” et un gros plan sur le décolleté de Priscilla Betti réalisé à partir d’un cliché que la jeune femme a partagé sur ses réseaux sociaux, en guise de photo de profil. En découvrant ce compte Instagram cumulant 60.000 abonnés, la chanteuse s’est empressée de réagir en dénonçant la page la menaçant directement de viol. En légende d’une capture d’écran du compte Insgram des plus choquant, celle que le public a découverte avec le titre "Regarde Moi", a poussé un coup de gueule.

“Qui veut violer Priscilla ? Toi. A priori. Et tes 18 abonnés aussi. Toi qui, en venant commenter ma photo, assumes publiquement avoir envie de me violer. Toi qui par ton acte consenti banalises le viol. Le viol. Celui qui détruit tant de personnes, tant de corps, tant d’âmes, tant de sourires. Tant de vies. Toi qui banalises la violence et qui la revendiques. Toi qui banalises la haine et qui l’incite". Un message qu’elle a conclu : "L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir".

Julie Zenatti, Laurent Ournac au secours de Priscilla Betti

En plus de l’avoir incitée à porter plainte, plusieurs de ses followers se sont indignés en découvrant son post Instagram. "Mais c’est sérieux ???", s’est insurgée Julie Zenatti. Le chanteur Mikelangelo Loconte, connu pour son rôle dans la comédie musicale "Mozart, l’opéra rock", a déploré : "Dommage, les réseaux qui censurent ponctuellement le corps de la femme et qui permettent cette forme d’insulte directe et des profils qui peuvent faire du mal ou offenser réellement… On est censés vivre dans une justice faite par des algorithmes. Je t’embrasse, désolé de te voir supporter ça". "Le niveau des réseaux sociaux et ses dérives doivent vraiment nous inquiéter et nous devons signaler systématiquement ce genre de comportement !", a déploré Laurent Ournac.

Par C.F.