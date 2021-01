Raphaël : Mélanie Thierry infidèle ? Il fait une étonnante révélation

Depuis plusieurs années maintenant, Raphaël et Mélanie Thierry vivent le parfait amour. Ils se sont rencontrés en 2002 et ne se sont jamais quittés. De cette union, deux enfants sont nés, Roman âgé de 12 ans et Aliocha, 7 ans.

Malgré la crise sanitaire du coronavirus, Raphaël continue ses projets. Le 5 mars prochain il fera découvrir à son public son nouvel album "Haute Fidélité". Un titre évocateur ? C'est en tout cas la question que tout le monde se pose.

À cette occasion, il a accordé une longue interview à Marie Claire et a abordé le sujet de sa vie amoureuse. "Un couple est une chose intéressante qui mérite que l’on se batte pour le préserver. Quand ça marche, ça me rend heureux tous les soirs, mais ce n’est pas toujours facile".

"Demandez plutôt à ma femme"

Raphaël confie ensuite ses doutes concernant l'avenir. Alors que ses enfants n'ont que 12 et 7 ans, le chanteur redoute déjà le jour où ils s'en iront de la maison. "La famille est mon élément préféré. C’est là où je suis le plus heureux. Je ne suis pas un noceur, j’aime rester à la maison, cuisiner pour mes gosses, je passe mes vacances avec eux".

Mais il y a quelques mois, Mélanie Thierry avait accordé une étonnante interview à Psychologies Magazine : "Cela n’a pas toujours été calme mais on a su résister (…) J’ai appris à être moins possessive. Depuis que l’on a décidé de s’accorder plus de liberté, on a découvert qu’on n’en prenait pas plus et que cela nous épargnait des tensions".

Raphaël a donc été questionné sur les infidélités au sein du couple par le journaliste de Marie Claire. Le chanteur confie qu'il "ne se pose pas la question" et qu'il "est fidèle". "Je n’ai pas lu cette interview, je n’en ai jamais entendu parler. Demandez plutôt à ma femme si elle a des choses à dire sur le sujet !"

Par J.F.