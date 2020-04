Raphaël : Mélanie Thierry interrompt son live depuis sa cuisine et le tacle

En ces temps de crise, les célébrités tentent de remonter le moral des Français comme ils le peuvent. Si Franck Dubosc et Elie Semoun ont opté pour un sketch hilarant sur l'après-confinement, Cyril Hanouna anime tous les soirs l'émission "Touche pas à mon poste" depuis son salon et il l'a renommée "Ce soir chez Baba". Une chose est sûre, c'est qu'ils sont loin d'être les seuls... Les acteurs, chanteurs, et autres people du divertissement aiment faire des lives sur leurs réseaux sociaux pour être plus proches de leurs fans et leur changer les idées. D'ailleurs, le chanteur Raphaël, s'est filmé depuis sa cuisine pour interpréter deux chansons en live sur Facebook ce lundi 6 avril. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu et il a été interrompu par sa femme, l'actrice Mélanie Thierry qui l'a méchamment taclé !

"Je dois faire à bouffer"

C'est la journaliste de France Inter, Camille Crosnier, qui a partagé cette séquence hilarante pour les fans (certainement moins pour le chanteur) sur son compte Twitter. Pour accompagner la vidéo, elle a commenté : "Dans la série des chanteurs confinés en live sur Facebook, cette scène dans la cuisine de Raphaël avec ses enfants qui se pointent et sa femme Melanie Thierry qui l’engueule est mythique (et totalement rafraîchissante) 'Je dois faire à bouffer'". Il semblerait donc que la femme du chanteur ne soit pas ravie de la décision de son mari de faire un live et d'avoir réquisitionné la cuisine... En tout cas, cette vidéo filmée en tout sincérité, puisqu'il était en direct, montre certaines joies du confinement...

JE DOIS FAIRE À BOUFFER !!! pic.twitter.com/wvwBTsbLJa — Camille Crosnier (@CamCrosnier) April 7, 2020

Par Solène Sab