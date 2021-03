Raphaël : ses étranges confidences sur sa femme Mélanie Thierry

Depuis quelques années maintenant, Raphaël et Mélanie Thierry vivent une très belle histoire d'amour. D'ordinaire discret dans les médias, le chanteur se confie rarement sur sa belle. Ce vendredi 5 mars, il était invité sur le plateau de Quotidien à l'occasion de la sortie son dernier album "Haute Fidélité". Lors de cette interview, le chanteur a dévoilé deux nouveaux projets qu'il avait en commun avec sa femme, le tournage de son nouveau clip. Il y a quelques années, ils avaient déjà tournés ensemble celui de "Caravane" qui a incontestablement fait le succès de Raphaël. Et le second est plus étonnant : "Je vais réaliser le film que j'ai écrit avec Samuel Benchetrit" et précise : "On va tourner en novembre-décembre prochain avec Mélanie (Thierry), Valeria (Bruni-Tedeschi), Vincent Macaigne… "

"elle est très portée sur le c*l"

Quelques minutes après, Raphaël a fait quelques confidences sur le dernier rôle de sa compagne dans la série à succès diffusée sur France 5, "En thérapie". Elle y joue une chirurgienne folle amoureuse de son psy qui n'hésite pas à lui faire savoir. "Elle fait beaucoup de confidences sexuelles, elle a un rôle comme ça, elle est très portée sur le c*l donc j'espère que c'est pas autobiographique ce qu'elle raconte dans cette série. Mais j'ai surtout découvert, c'est très étonnant, c'est l'intelligence qu'elle a de l'âme humaine c'est comme si elle avait vécu mille vies et à chaque fois ça me scie les pattes, ça c'est mystérieux, c'est extraordinaire, je suis très admiratif de son boulot".

