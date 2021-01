Reality : combien la chanson de "La Boum" a rapporté à Vladimir Cosma (Exclu vidéo)

Le 4 janvier dernier, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour l'animateur de recueillir les confidences de nouveaux invités, notamment celles de Magloire. C'est avec beaucoup d'émotions que l'ancien acolyte de Michaël Youn dans "le Morning Live" est revenu sur le décès de sa maman, survenu il y a quatre ans un 24 décembre.

"Je n'envisage pas Noël avec beaucoup de joie. C'était il y a quatre ans. J'ai encore du mal à en parler. Je pense que je rêve d'elle toutes les nuits", disait-il, avant de fondre en larmes. "On était comme un binôme", poursuivait-il, des sanglots dans la voix. Il en disait ensuite plus sur la maladie dont elle souffrait, se livrant au passage sur sa perception de la vieillesse. "J'ai vécu l'Alzheimer de maman pendant 14 ans, donc je me suis rapproché de tout ce qui est ce système d'EHPAD (...) La vieillesse me fait peur dans le traitement qu'on pourrait m'infliger vieux ou qu'on pourrait infliger à ceux que j'aime", confiait-il.

"C'est un truc phénoménal"

Ce lundi 11 janvier 2021, Jordan de Luxe a reçu Vladimir Cosma, l'un des plus grands compositeurs en France. En effet, d'après France Info, il a plus de 500 musiques de films à son actif, dont celle de "La Boum" (1980) avec Sophie Marceau, "Reality". Pendant l'entretien, l'animateur a voulu savoir ce que ce titre lui a rapporté. "On a compté les disques vendus, on en était à 29 millions de disques vendus il y a cinq ans (...) C'est direct, c'est un truc phénoménal. Et ça continue (...) Il y a tellement de droit", a répondu le compositeur de 80 ans".

Et de poursuivre : "Je touche environ 250 000 euros pas an. Ça, ce sont les droits d'auteur qui viennent de la SACEM, sans compter les droits en plus. Maintenant, il y a une publicité avec 'Uber Eats'. Il y a tout le temps quelque chose. Ce sont des droits que je ne compte pas, ce sont des sommes fixes qui arrivent. Mais il n'y a pas que ça. J'ai gagné beaucoup d'argent avec une pièce, 'David's Song'. C'est une des musiques qui m'apporte presque autant que 'Reality'. C'est un énorme tube en Angleterre, en Allemagne, dans les pays comme ça".

