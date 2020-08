Red Hot Chili Peppers : Jack Sherman, guitariste, est mort

Carnet noir. Jack Sherman, ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, est décédé à l’âge de 64 ans. Cette nuit, sur son compte Instagram suivi par près de 4 millions d’internautes, le groupe a annoncé la triste nouvelle. "Nous, les membres des Red Hot Chili Peppers, voulons souhaiter à Jack Sherman un bon voyage dans l'autre monde, lui qui vient de quitter le nôtre", peut-on lire. Pour le moment, la cause du décès de Jack Sherman n’a pas été révélé. Jack Sherman ne faisait plus partie des Red Hot Chili Peppers depuis des années. En 1984, alors que le groupe bûche sur son premier album, le guitariste Hillel Slovak décide soudainement de quitter les Red Hot Chili Peppers pour se lancer dans un autre projet. Jack Sherman l’a remplacé au pied levé.

"C'était un mec unique"

Après la sortie du premier album des Red Hot Chili Peppers, qui fut un échec cuisant, de vives tensions ont éclaté au sein du groupe. La tournée n’arrange rien. Jack Sherman quitte à son tour les Red Hot Chili Peppers et Hillel Slovak quitte son nouveau projet pour reprendre sa place de guitariste. "Jack a joué sur notre premier album, ainsi que lors de notre première tournée. C'était un mec unique et nous voulons le remercier pour les bons, mauvais et moyens moments passés ensemble", est-il écrit sur l’hommage rendu à Jack Sherman sur Instagram. Dernièrement, Jack Sherman n’avait pas caché sa déception en découvrant qu’il n’était pas cité parmi les musiciens du groupe au Rock & Roll Hall of Fame. "Je suis déshonoré", avait-il confié. Il était pourtant considéré comme un membre important des Red Hot Chili Peppers.

Par Matilde A.